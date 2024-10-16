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Malatya fay hattının geçtiği yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu gündeme geldi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:07
Malatya fay hattının geçtiği yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu gündeme geldi

Bugün Malatya Kale'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem vatandaşları endişelendirdi. Erken saatlerde olan Malatya depremi sonrasında fay hattı var mı, nerelerden geçiyor araştırıldı.

MALATYA​'DA FAY HATTI​ VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?

MTA tarafından yayınlanan haritaya göre diri fay hattı Akçadağ​ ilçesinden geçiyor. Malatya'ya en yakın diri hat ise Adıyaman Gölbaşı, Elazığ’da Palu ve Sivrice ve Bingöl’de Karlıova ve Yedisu ilçelerinden geçiyor.

MALATYA KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

Malatya, 2. derece deprem bölgesinde yer alıyor. 2. derece iller şöyle:

• Tekirdağ
• İstanbul
• Bitlis
• Kahramanmaraş
• Van
• Adıyaman
• Şırnak
• Zonguldak
• Afyon
• Samsun 
• Antalya
• Erzurum
• Kars
• Ardahan
• Batman
• Iğdır
• Elâzığ
• Diyarbakır
• Adana
• Eskişehir
• Malatya
• Kütahya
• Çankırı
• Uşak
• Ağrı
• Çorum

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Kaynak: TGRT Haber
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