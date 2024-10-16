Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Malatya'da olan deprem Sivas, Kayseri Erzincan'da da hissedildi

Malatya'da olan deprem Sivas, Kayseri Erzincan'da da hissedildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Ekim 2024 10:58 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:01
Malatya&#039;da olan deprem Sivas, Kayseri Erzincan&#039;da da hissedildi

16 Ekim günü Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem oldu. Erken saatlerde olan sarsıntı sonrasında Sivas, Erzincan, Kayseri'de deprem mi oldu araştırılmaya başlandı.

Bugün erken saatlerde Malatya​'da meydana gelen deprem​ sonrasında vatandaşlar endişeli anlar yaşadı.

Çevre illerde de hissedilmesi üzerine az önce Erzurum, Sivas'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde araştırıldı.

SİVAS DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük şiddetli deprem birçok çevre ilde de hissedilirken vatandaşlar sokaklara döküldü.

Malatya'da olan deprem Sivas, Kayseri Erzincan'da da hissedildi - 1. Resim

BATMAN, MARDİN'DE DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Bugün Malatya Kale'de olan 5.9 büyüklüğünde olan sarsıntı Batman, Mardin civarında da hissedildi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
depremmalatya

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...