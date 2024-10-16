Malatya'da olan deprem Sivas, Kayseri Erzincan'da da hissedildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Ekim 2024 10:58 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:01

16 Ekim günü Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem oldu. Erken saatlerde olan sarsıntı sonrasında Sivas, Erzincan, Kayseri'de deprem mi oldu araştırılmaya başlandı.

Bugün erken saatlerde Malatya​'da meydana gelen deprem​ sonrasında vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Çevre illerde de hissedilmesi üzerine az önce Erzurum, Sivas'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde araştırıldı. SİVAS DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük şiddetli deprem birçok çevre ilde de hissedilirken vatandaşlar sokaklara döküldü. BATMAN, MARDİN'DE DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU? Bugün Malatya Kale'de olan 5.9 büyüklüğünde olan sarsıntı Batman, Mardin civarında da hissedildi. İlgili Haberler Son dakika | Malatya'da şiddetli deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü