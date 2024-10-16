Son dakika | Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı çevre illerden de hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü

16 Ekim 2024 10:53 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:58

Son dakika haberi: Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem saat 10.46'da gerçekleşti. Şiddetli deprem Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası açıklamada bulundu. Korkutan depremin ardından Malatya'da eğitime ara verildiği açıklandı. Dakikalar sonra Malatya'da bir deprem daha yaşandı. İşte son dakika deprem haberi detayları...

Son dakika haberine göre, Malatya​'nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Şiddetli deprem çevre illerden de hissedildi. Depreme yakalanan vatandaşlar can havliyle kendilerini sokağa attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hemen açıklama yaptı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu panik içinde pencereden atlayanlar olduğunu söyledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise canlı yayında yaptığı açıklamada "Biz taramalarımıza devam ediyoruz İnşallah olumsuz bir haber almayız." dedi. Öte yandan korkutan depremin ardından Malatya ve Elazığ'da eğitime ara verildiği açıklandı. İşte son dakika deprem haberiyle ilgili detaylar...

AFAD'DAN AÇIKLAMA: 4 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir"

YERLİKAYA: 3 BİNADA KISMİ ÇÖKME VAR

İçişleri Bakanı Yerlikaya:

"Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır"

"İNŞALLAH OLUMSUZ BİR HABER ALMAYIZ"

TGRT Haber canlı yayınına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Kale merkezli 5.9 şiddetinde bir deprem oldu. Anında kriz merkezinde bir araya geldik. Arkadaşlarımız sahada tarama yapıyor. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Henüz bir şey gelmedi. Taramalarımız devam ediyor. gelen olumsuz bir haber yok henüz. Vatandaşlar sokakta. Biz taramalarımıza devam ediyoruz İnşallah olumsuz bir haber almayız."

MALATYA VE ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Malatya'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya ve Elazığ'da eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Malatya'da yaşanan şiddetli depremin ardından bir sarsıntı​ daha yaşandı. Saat 11:08'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA 6 KEZ DAHA SALLANDI

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar büyük bir korkuyla sokağa döküldü. AFAD'ın verilerine göre; Malatya'daki 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından 6 artçı deprem daha oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA: SAHA TARAMALARI SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı: "Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir."

MURAT KURUM: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."