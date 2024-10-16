Malatya'da tekrar deprem beklenip beklenmediği açıklandı

16 Ekim 2024 12:08 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:20

16 Ekim tarihinde Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Malatya'da tekrar deprem bekleniyor mu, yine olacak mı soruları gündeme geldi. Konuyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında "DAF üzerinde afet boyutunda deprem beklemiyorum" dedi.

AFAD​ ve Kandilli Rasathanesi​ tarafından yapılan açıklamalara göre merkez üssü Malatya​'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Saat 10.46 sıralarında gerçekleşen deprem Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Tokat ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.

Vatandaşlar tarafından Malatya'da tekrar deprem olacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

MALATYA'DA TEKRAR DEPREM BEKLENİYOR MU?

Malatya depremi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, afet boyutunda bir deprem beklemediğini ifade etti.

"Elazığ’daki ve Malatya’daki heşehrilerime duyuru: Malatya ve Elazığ yörelerinde DAF üzerinde afet boyutunda bir deprem beklemiyorum ama son depremlerde zarar gören, hasar gören binalardan uzak durun. Bunlarda yıkım olabilir. Geçmiş olsun."

Elazığ’daki ve Malatya’daki heşehrilerime duyuru: Malatya ve Elazığ yörelerinde DAF üzerinde afet boyutunda bir deprem beklemiyorum ama son depremlerde zarar gören, hasar gören binalardan uzak durun. Bunlarda yıkım olabilir. Geçmiş olsun — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur)

MALATYA DEPREMİNDE SON DURUM

Malatya depremi ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar geldiğini belirtti.

Bu ihbarların 341'i bilgi, 33'ü de yardım amaçlı olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ'da birer tane olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini açıkladı.