Deprem bölgesinde artçılar devam edebilir! "Stresi azaltan depremler 6 Şubat'ın yansıması..."

16 Ekim 2024 11:59 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:27

Malatya'da merkezli meydana gelen deprem bölgede panik havası oluşturdu. Malatya, Elazığ, Adıyaman ve diğer çevre illerde hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar sokaklara döküldü. Tgrthaber.com'a konuşan Deprem Bilimci Ramazan Demirtaş; 'Yaşanan bu depremler 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yansımasıdır.' diyerek önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Malatya​ merkezli meydana gelen depremin şiddeti 5.9 olarak belirlendi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem​ saat 10.46'da gerçekleşti. Şiddetli deprem Diyarbakır​, Elazığ​, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er deprem sonrası açıklamada bulundu. Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer; Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını ifade etti.

Deprem Bilimci Ramazan Demirtaş tgrthaber.com'a yaptığı açıklamada; Meydana gelen depremler 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yansımasıdır diyerek önemli uyarılarda bulundu.

"FAY HATTI STRES BOŞALTIYOR"

Daha önce de uyardığımız gibi Kavaktepe-Yeşilyurt Fay Zonu deprem tehlikesi ve riskini barındırıyor. Geçtiğimiz sene de bu aylarda 5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

6 büyüklüğünde bir deprem bekliyorduk bölgede. Bugün yaşanan deprem 6 Şubat’ta meydana gelen depremin yansıması olarak görüyoruz.

Bölgede bir daha 6 büyüklüğünde bir deprem öngörmüyoruz ancak vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor. Zira 6 olmasa da 5 büyüklüğünde stres azaltıcı depremler yaşanmaya devam edebilir.