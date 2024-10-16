Deprem bölgesinde artçılar devam edebilir! "Stresi azaltan depremler 6 Şubat'ın yansıması..."
Malatya'da merkezli meydana gelen deprem bölgede panik havası oluşturdu. Malatya, Elazığ, Adıyaman ve diğer çevre illerde hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar sokaklara döküldü. Tgrthaber.com'a konuşan Deprem Bilimci Ramazan Demirtaş; 'Yaşanan bu depremler 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yansımasıdır.' diyerek önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Malatya merkezli meydana gelen depremin şiddeti 5.9 olarak belirlendi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem saat 10.46'da gerçekleşti. Şiddetli deprem Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er deprem sonrası açıklamada bulundu. Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer; Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını ifade etti.
Deprem Bilimci Ramazan Demirtaş tgrthaber.com'a yaptığı açıklamada; Meydana gelen depremler 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yansımasıdır diyerek önemli uyarılarda bulundu.
"FAY HATTI STRES BOŞALTIYOR"
Daha önce de uyardığımız gibi Kavaktepe-Yeşilyurt Fay Zonu deprem tehlikesi ve riskini barındırıyor. Geçtiğimiz sene de bu aylarda 5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
6 büyüklüğünde bir deprem bekliyorduk bölgede. Bugün yaşanan deprem 6 Şubat’ta meydana gelen depremin yansıması olarak görüyoruz.
Bölgede bir daha 6 büyüklüğünde bir deprem öngörmüyoruz ancak vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor. Zira 6 olmasa da 5 büyüklüğünde stres azaltıcı depremler yaşanmaya devam edebilir.
Tekrar böyle bir şey yaşamamız üzücü ya, umarım herkes güvendedir ve hasar en aza indirilmiştir.