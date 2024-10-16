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Deprem bölgesinde artçılar devam edebilir! "Stresi azaltan depremler 6 Şubat'ın yansıması..."

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 11:59 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:27
Deprem bölgesinde artçılar devam edebilir! &quot;Stresi azaltan depremler 6 Şubat&#039;ın yansıması...&quot;

Malatya'da merkezli meydana gelen deprem bölgede panik havası oluşturdu. Malatya, Elazığ, Adıyaman ve diğer çevre illerde hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar sokaklara döküldü. Tgrthaber.com'a konuşan Deprem Bilimci Ramazan Demirtaş; 'Yaşanan bu depremler 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yansımasıdır.' diyerek önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Malatya​ merkezli meydana gelen depremin şiddeti 5.9 olarak belirlendi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem​ saat 10.46'da gerçekleşti. Şiddetli deprem Diyarbakır​, Elazığ​, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er deprem sonrası açıklamada bulundu. Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer; Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını ifade etti.

Deprem bölgesinde artçılar devam edebilir!

Deprem Bilimci Ramazan Demirtaş tgrthaber.com'a yaptığı açıklamada; Meydana gelen depremler 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yansımasıdır diyerek önemli uyarılarda bulundu.

Deprem bölgesinde artçılar devam edebilir!

"FAY HATTI STRES BOŞALTIYOR"

Daha önce de uyardığımız gibi Kavaktepe-Yeşilyurt Fay Zonu deprem tehlikesi ve riskini barındırıyor. Geçtiğimiz sene de bu aylarda 5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

Deprem bölgesinde artçılar devam edebilir!

6 büyüklüğünde bir deprem bekliyorduk bölgede. Bugün yaşanan deprem 6 Şubat’ta meydana gelen depremin yansıması olarak görüyoruz.

Deprem bölgesinde artçılar devam edebilir!

Bölgede bir daha 6 büyüklüğünde bir deprem öngörmüyoruz ancak vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor. Zira 6 olmasa da 5 büyüklüğünde stres azaltıcı depremler yaşanmaya devam edebilir.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe16 Ekim 2024 12:20

Tekrar böyle bir şey yaşamamız üzücü ya, umarım herkes güvendedir ve hasar en aza indirilmiştir.

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