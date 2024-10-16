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Son dakika | Malatya'da 6 büyüklüğünde deprem herkesi korkuttu! Naci Görür hemen açıklama yaptı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 11:31 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:46
Son dakika | Malatya&#039;da 6 büyüklüğünde deprem herkesi korkuttu! Naci Görür hemen açıklama yaptı

Son dakika haberi: Malatya'da meydana gelen 6 büyüklüğünde deprem sonrası Naci Görür'den açıklama geldi. Görür şiddetli depremle ilgili yürekleri bir nebze de olsa ferahlattı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Malatya​'nın Kale​ ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Kandilli 10.46'da gerçekleşen depremin yerin 6.5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedilmesiyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Son dakika | Malatya'da 6 büyüklüğünde deprem sonrası Naci Görür açıklama yaptı! - 1. Resim

Korkutan depremin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Ünlü deprem​ uzman Naci Görür sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"ENDİŞE YOK"

Depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirten deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bu sarsıntının, 2020 Elazığ depreminde büyük ölçüde kırılan fay hattıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Görür, 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerin bu faya enerji transfer etmiş olabileceğini belirterek, bu nedenle bugünkü depremin meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Görür, vatandaşlara endişe edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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