Malatya depremde can kaybı olup olmadığı hakkında açıklama bekleniyor, olumsuz durum kaydedilmedi

16 Ekim 2024 11:30 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:31

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Malatya'da deprem oldu. 5.9 şiddetindeki deprem sonrasında can kaybı var mı araştırıldı. Ali Yerlikaya deprem sonrasında ilk açıklamayı yapmıştı.

Malatya fay hattının geçtiği yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu gündeme geldi

Malatya fay hattının geçtiği yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu gündeme geldi

16 Ekim günü 10.00 civarında meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem​ Diyarbakır, Batman, Mardin, Sivas gibi illerde de hissedildi. Tunceli ve Adıyaman'da da hissedilen depremde ölü, yaralı var mı merak ediliyor.

MALATYA​ DEPREM CAN KAYBI VAR MI SON DAKİKA?

Bugün Malatya Kale​'de olan 5.9 büyüklüğündeki depremde can kaybı ve olumsuz durum olmadığı belirtildi. Ali Yerlikaya "Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD​ ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. " sözlerini söylemişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da şöyle oldu:

"Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir."