Malatya'da meydana gelen depreme yayında yakalandı! Korku dolu anlar yaşadı

16 Ekim 2024 11:19 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:20

Merkez üssü Malatya olan 5.9 büyüklüğündeki depreme yayında yakalanan sunucu, korku dolu anlar yaşadı. O anlar saniye saniye ekrana yansıdı.

Malatya​'da 5.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem saat 10.46'da gerçekleşti. Şiddetli deprem Diyarbakır​, Elazığ​, Adıyaman​ ve çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er deprem sonrası açıklamada bulundu. Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer; Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını ifade etti.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

Malatya merkezli meydana gelen deprem sırasında yayın yapan sunucu korku dolu anlar yaşadı. O anlar saniye saniye ekranlara yansıdı.

Malatya'da okullara bir gün ara verildi.