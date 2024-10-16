Malatya'da meydana gelen depreme yayında yakalandı! Korku dolu anlar yaşadı
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 11:19 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:20
Merkez üssü Malatya olan 5.9 büyüklüğündeki depreme yayında yakalanan sunucu, korku dolu anlar yaşadı. O anlar saniye saniye ekrana yansıdı.
Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem saat 10.46'da gerçekleşti. Şiddetli deprem Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er deprem sonrası açıklamada bulundu. Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer; Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını ifade etti.
KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI!
Malatya merkezli meydana gelen deprem sırasında yayın yapan sunucu korku dolu anlar yaşadı. O anlar saniye saniye ekranlara yansıdı.
Malatya'da okullara bir gün ara verildi.
Kaynak: tgrthaber.com
Vay canına canlı yayın sırasında böyle bir şey yaşanmış demek ki hiç kimsenin de beklemediğini düşünüyorum