Malatya depremde yıkım var mı? Ali Yerlikaya son durum bilgisini verdi

16 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:55

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 şiddetinde deprem oldu. Vatandaşların endişeli anlar yaşadığı sarsıntı sonrasında Malatya'da yıkım var mı merak edildi. Ali Yerlikaya saha çalışmalarının başladığını belirtti.

16 Ekim Çarşamba günü Malatya​'da hissedilen büyük sarsıntı sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Endişeli anlar sonrasında yıkılan bina var mı gündeme geldi.

MALATYA'DA YIKIM VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ açıklamada bulundu.

YERLİKAYA: 3 BİNADA KISMİ ÇÖKME VAR

5.9 şiddetindeki deprem​ çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu sözleri söyledi:

"Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD​ ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır."