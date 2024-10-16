Malatya’da meydana deprem korku dolu anlar yaşattı! Sunucu panikle yayını bıraktı

16 Ekim 2024 12:16 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:16

Merkez üssü Malatya olan 5,9 büyüklüğündeki depreme yayında yakalanan Vuslat TV sunucusu, Allahu Ekber diyerek masanın altına saklandı. Görüntüler kameralara yansıdı.

Malatya Depreminin ardından Diyarbakır'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor

Malatya Depreminin ardından Diyarbakır'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor

Malatya depremi sonrası Vodafone ve Türk Telekom'da bazı erişim sorunları yaşandı

Malatya depremi sonrası Vodafone ve Türk Telekom'da bazı erişim sorunları yaşandı

Malatya​'da 5.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. AFAD​'dan yapılan açıklamaya göre, deprem saat 10.46'da gerçekleşti. Şiddetli deprem Diyarbakır​, Elazığ​, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er deprem sonrası açıklamada bulundu.

Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer; Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını ifade etti. Malatya ve Elazığ’da okullar bir gün tatil edildi.

KORKU DOLU ANLAR KAYITTA

Bölgede depreme yakalanan vatandaşların görüntüleri de gelmeye başladı. Panikle evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Vuslat TV’de yayın esnasında depreme yakalanan sunucu Allahu Ekber diyerek masanın altına saklandı. Daha sonra stüdyodan çıkan sunucu ve kameramanın korku dolu anları saniye saniye ekranlara yansıdı.