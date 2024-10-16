Malatya depremi nedeniyle okullar Elazığ'da tatil edildi! 17 Ekim eğitim durumu gündem oldu

16 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:54

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre 16 Ekim 2024 tarihinde Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar tarafından Elazığ'da okulların tatil edip edilmediği merak edildi.

Malatya Kale depremi 6 Şubat 2023 depremleri ile aynı fay zonu üzerinde oldu

Malatya Kale depremi 6 Şubat 2023 depremleri ile aynı fay zonu üzerinde oldu

Malatya'nın Kale ilçesinde bugün saat 10.46 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ, Diyarbakır ve Sivas gibi çevre illerden de hissedilen depremin ardından vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Depremin ardından öğrenciler ve velileri tarafından Elazığ'da okulların tatil olup olmadığı ise merak edildi.

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ 16 EKİM?

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından açıklanan bilgilere göre yaşanan deprem sonrası eğitim öğretime 1 gün (16 Ekim Çarşamba) ara verildi.

17 Ekim Perşembe gününün tatil olup olmayacağı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Valimiz Numan HATİPOĞLU’nun talimatıyla yaşanan deprem sonrası ilimizde eğitime 1 gün (16 Ekim Çarşamba) ara verilmiştir."

ELAZIĞ'DA CAN KAYBI VAR MI, BİNA YIKILDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada Elazığ'da 1 binada kısmi çökme meydana geldiğini açıkladı.

Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığını belirten Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır.

Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir.

Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."