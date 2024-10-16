Malatya Depreminin ardından Diyarbakır'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

16 Ekim 2024 11:58 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:59

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden dolayı Elazığ ve Malatya’da okullar tatil edildi. Depremi hisseden iller arasında yer alan Diyarbakır’da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor.