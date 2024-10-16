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Malatya Depreminin ardından Diyarbakır'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
16 Ekim 2024 11:58 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:59
Malatya Depreminin ardından Diyarbakır&#039;da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden dolayı Elazığ ve Malatya’da okullar tatil edildi. Depremi hisseden iller arasında yer alan Diyarbakır’da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor.

16 Ekim Çarşamba günü saat sabah 10.46 sularında Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Elazığ​, Diyarbakır​ ve Adıyaman​ gibi çevre illerden hissedilen deprem endişeye sebep oldu. 

DİYARBAKIR’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Malatya’da bugün yaşanan deprem çevre illerden hissedildi. Depremin ardından Malatya​ ve Elazığ’da bulunan okullar tatil edildi.

Diyarbakır ilinde okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Diyarbakır'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor - 1. Resim

MALATYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya’nın Kale ilçesinde 16 Ekim Çarşamba günü saat 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman ve Muş gibi çevre illerden hissedildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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Elif16 Ekim 2024 12:12

Allahım benden böyle bir felaket gelmesin inşallah herkes sağ salim olsun

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