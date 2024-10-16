Malatya depremi sonrası Vodafone ve Türk Telekom'da bazı erişim sorunları yaşandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Ekim 2024 11:52 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:54

Bugün Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem vatandaşları endişelendirdi. Korku dolu anlar sonrası telefonlarına sarılanlar oldu. 16 Ekim Vodafone ve Türk Telekom hatlarında yaşanan sorun sonrasında çöktü mü merak edildi.