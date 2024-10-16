Malatya depremi sonrası Vodafone ve Türk Telekom'da bazı erişim sorunları yaşandı
Bugün Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem vatandaşları endişelendirdi. Korku dolu anlar sonrası telefonlarına sarılanlar oldu. 16 Ekim Vodafone ve Türk Telekom hatlarında yaşanan sorun sonrasında çöktü mü merak edildi.
Bugün Malatya'da gelen 5.9 şiddetindeki deprem endişeli anlar yaşattı.
Herkes sokaklara dökülürken sevdiklerinden haber almak isteyenler telefonlarına sarıldı. Hatlarda yaşanan yavaşlık sonrası Vodafone çöktü mü araştırıldı.
VODAFONE ÇÖKTÜ MÜ?
16 Ekim Çarşamba günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell gibi hatlarda arıza yaşandı.
Deprem anlarında yaşanan bu sorunlar sıklıkla karşımıza çıkarken kısa sürede normal hale dönmesi bekleniyor. Downdetector'de yer alan raporlama şöyle: