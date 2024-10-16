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Şiddetli depremde korkutan görüntüler! "Ambulanslar durmuyor. Yıkılan binalar olabilir"

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ekim 2024 12:02 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:03

Malatya'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Şiddetli depreme yakalanan bir vatandaşın sözleri ise dikkat çekti.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya​'da 5.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Yaşanan deprem Elazığ​, Adıyaman​ ve Şanlıurfa​'da da hissedildi. Vatandaşlar sarsıntının şiddetiyle sokağa döküldü, uzmanlar ve siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. 

3 binada kısmi çökme meydana gelirken hasar alan binadaki 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Deprem bölgesinde kaydedilen görüntüler ise depremin şiddetini gözler önünde serdi. 

"AMBULANSLAR DURMUYOR"

Sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Can havliyle kendini sokağa atan bir vatandaş "Ambulanslar durmuyor. Yıkılan binalar olabilir"

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cemil16 Ekim 2024 12:24

Malatya'da yaşayanların bu kadar hızlı tepki vermesi çok güzel birlikte dayanışma içinde olmaları umudu veriyor

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