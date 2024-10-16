Şiddetli depremde korkutan görüntüler! "Ambulanslar durmuyor. Yıkılan binalar olabilir"
Malatya'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Şiddetli depreme yakalanan bir vatandaşın sözleri ise dikkat çekti.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Vatandaşlar sarsıntının şiddetiyle sokağa döküldü, uzmanlar ve siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi.
3 binada kısmi çökme meydana gelirken hasar alan binadaki 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Deprem bölgesinde kaydedilen görüntüler ise depremin şiddetini gözler önünde serdi.
"AMBULANSLAR DURMUYOR"
Sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Can havliyle kendini sokağa atan bir vatandaş "Ambulanslar durmuyor. Yıkılan binalar olabilir"
Malatya'da yaşayanların bu kadar hızlı tepki vermesi çok güzel birlikte dayanışma içinde olmaları umudu veriyor