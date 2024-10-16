Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkılan binaların sayısı açıklandı

16 Ekim 2024 12:39 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 13:12

Malatya'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar Malatya, Elazığ, Şanlıurfa'da yıkılan bina var mı, kaç tane yıkıldı sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

AFAD​ tarafından açıklanan bilgilere göre Malatya'nın Kale ilçesinde bugün (16 Ekim 2024 Çarşamba) saat 10.46 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 km derinlikte gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'da kaç binanın yıkıldığını ve son durumu merak etmeye başladı.

MALATYA DEPREM YIKILAN BİNA VAR MI, KAÇ TANE?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan bilgilere göre Malatya'da 1 binada sadece kısmi çökme meydana geldi.

Ayrıca Bakan Yerlikaya herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını da belirtti.

Deprem meydana gelir gelmez AFAD tarafından başlatılan saha taramaları ise devam ediyor.

Malatya Belediye Başkanı Sami Er ise deprem sonrası yaptığı açıklamada saha çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şu ana kadar olumsuz bir haber almadıklarını belirtti.

ŞANLIURFA'DA KAÇ BİNA YIKILDI?

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarına göre Malatya'da olduğu gibi Şanlıurfa'da da sadece 1 binada kısmi çökme meydana geldi.

Herhangi bir can ve mal kaybının Şanlıurfa'da da bulunmadığı ifade edildi.

ELAZIĞ YIKILAN BİNA VAR MI, KAÇ TANE?

Malatya ve Şanlıurfa'da olduğu gibi Elazığ ilçesinde de sadece 1 binada kısmi çökme oluştu.

Bakan Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır.

Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir.

Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.!

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."