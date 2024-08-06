Depremden etkilenen Hatay Stadyumu'nun açılacağı ve taraftarıyla buluşacağı sezon belli oldu

06 Ağustos 2024 09:33 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:45

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından binlerce vatandaşımız zor günler yaşadı.

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu zor dönemde Hatayspor'un stadyumu olan Hatay Stadyumu da kullanılamaz hale gelmişti. Yenileme ve iyileştirme çalışmaları sürerken Hatayspor'un stadyumu açıldı mı merak edildi.

HATAYSPOR'UN STADYUMU AÇILDI MI, NEREDE?

6 Şubat günü olan ve yürekleri yakan Kahramanmaraş depreminin ardından orta hasar alan Hatay Stadyumu'nda iyileştirme çalışmaları yapılırken yenileme işlemlerinin önümüzdeki sezona yetişmesi planlanıyor.

2025-2026 sezonu öncesinde çalışmaların sonlanması ve iç saha maçlarını yeniden kendi evlerinde oynaması bekleniyor. Hatayspor'un Kulüp Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç şu sözleri paylaştı:

"Biz de Hatay'da Hataylılar olarak Hataysporumuza hep birlikte sahip çıkıyoruz. 6 Şubat sonrası stadyumumuz bu süreçte zarar gördü. Bu zararı da telafi etmek ve ortadan kaldırmak adına kongreden hemen sonra yönetim olarak elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz.

Şu anda stadımız ihale aşamasına geldi. Stadımız Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından çok yakın zamanda ihale edilecek. Stadımız orta hasarlı olarak belirtildi. En yakın zamanda ihalesi gerçekleşir gerçekleşmez biz de takipçisi olacağız” ve sözlerine şöyle devam etti:

“Biz Hataylıların Hatayspor'a olan sevdasını biliyoruz. Bütün Hataylı kardeşlerimin Hatayspor'un bir an önce memleketimize dönmesi için bir mücadele içerisinde olduğunu biliyoruz.

Bir Hataylı olarak ben de bunu çok istiyorum. Biz de yönetim olarak başta Başkanımız Levent Mıstıkoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ve Hatay'a gönül veren tüm vatandaşlarımız bu manada bir mücadele içerisinde.

Taraftarımızın içi rahat olsun inşallah, gelecek sezon takımımızı tekrar yuvasında stadyumuyla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

HATAY STADYUMU NEREDE?

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan stadyum 2021 yılında açılışını gerçekleştirirken 128 Milyon TL'ye inşa edildi. Stadyum, 25 bin koltuk kapasitesine sahip olurken 6 Şubat depreminde orta hasarlı olarak kurtulmuştu.

HATAYSPOR MAÇLARINI NEREDE OYNAYACAK?

Hatayspor Genel Sekreteri Ahmet Atıç, depremden sonra etkilenen stadyumdaki iyileştirme çalışmalarından bahsederken “Gelecek sezon takımımızı tekrar yuvasında stadyumuyla buluşturacağız” dedi.

Böylece stadyumun önümüzdeki sezonda açılması beklenirken taraftarların buluşma noktası belli oldu.

Depremde orta hasarlı bulunmasının ardından yapılan incelemeler sonrasında maçların oynanmasına izin verilmezken takımın maçları Mersin'de oynanmaya başlamıştı.