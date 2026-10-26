Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürerken iki takım da Trendyol Süper Lig’deki kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Galatasaray’ın ev sahipliğinde RAMS Park’ta oynanacak mücadele, ligin 9. haftasında iki ezeli rakibi bir araya getirecek. Ligde 19 puanla lider olan Galatasaray ile 16 puanlı Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada alınacak sonuç, zirve yarışındaki puan tablosunu doğrudan etkileyecek. Avrupa maçlarının ardından derbi hazırlıklarını sürdüren takımlarda maç kadroları ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. Derbiyi hangi kanal veriyor, GS FB maçını anlatacak spiker kim? İşte Galatasaray Fenerbahçe spikeri ve yayın detayları…

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HABERİN ÖZETİ Derbiyi hangi kanal veriyor, spikeri kim? GS FB maçını anlatacak spiker açıklandı Derbi hangi kanalda açıklandı. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sezonun ilk derbisi RAMS Park'ta oynanacak. GS FB spikeri belli oldu. Galatasaray 19 puanla lider, Fenerbahçe ise 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Karşılaşma bu akşam saat 21.30'da beIN SPORTS 1 ve TOD platformundan canlı yayınlanacak. Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Maçın anlatımını Tugay Kosova üstlenecek. Röportajlarda Nezih Yücel Akşener ve Onur Çubukçu görev yapacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN SON SAATLER

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek. Galatasaray’ın sahasında, RAMS Park’ta oynanacak mücadele bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan sekiz haftada elde ettiği sonuçlarla 19 puana ulaşarak liderlik koltuğuna yerleşti. Fenerbahçe ise aynı maç sayısının ardından 16 puan topladı ve lig sıralamasında üçüncü basamakta yer aldı.

Galatasaray, ligde oynadığı sekiz karşılaşmada altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Fenerbahçe’nin sekiz haftalık performansında ise beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet bulunuyor. İki ekip arasındaki üç puanlık fark, derbinin ardından değişebilir. Galatasaray puanını artırarak liderliğini sürdürmek isterken Fenerbahçe, rakibiyle arasındaki farkı azaltmak için sahaya çıkacak.

GS FB DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun 1 numaralı kanalından maçı izleyebilecek. Dijital yayın seçeneği olarak TOD platformu da derbiyi takip etmek isteyen izleyicilere sunulacak. Böylece karşılaşma hem televizyon hem de dijital yayın üzerinden izlenebilecek.

Sezonun ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yayın bilgileriyle birlikte maçın hakem kadrosu da belli oldu. Merkez Hakem Kurulunun görevlendirmesine göre karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak. FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde üçüncü kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin anlatımını spiker Tugay Kosova üstlenecek. beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmada maç anlatımının yanı sıra röportajları gerçekleştirecek isimler de belli oldu. Yayın sırasında röportajlarda Nezih Yücel Akşener ve Onur Çubukçu görev yapacak.

Derbinin anlatımını yapacak Tugay Kosova, özellikle beIN SPORTS Türkiye bünyesinde futbol ve basketbol karşılaşmalarındaki anlatımlarıyla tanınıyor. Süper Lig’in yanı sıra Premier League, Ligue 1 ve Portekiz Ligi maçlarında da görev alan Kosova, EuroLeague ve diğer basketbol karşılaşmalarının anlatımını da üstleniyor. Spor yayıncılığı alanında uzun yıllara dayanan deneyimi bulunan Tugay Kosova, Ağustos 2018’de beIN SPORTS kadrosuna katıldı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin canlı yayınında da mikrofon başında olacak.

DERBİ SPİKERİ TUGAY KOSOVA KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Tugay Kosova, Türk spor basınında spiker, sunucu ve seslendirme sanatçısı olarak görev yapan isimler arasında yer alıyor. Eğitimini Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesinin Radyo-TV Programcılığı bölümünde tamamlayan Kosova, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesinde lisans eğitimi aldı. Televizyon sektörüne teknik görevlerle adım atan Kosova, 2009-2010 yıllarında CNN Türk bünyesinde stajyer ve asistan olarak çalıştı. Bu dönemin ardından ekran önü kariyerine yönelerek spor yayıncılığı alanında çalışmalarını sürdürdü.

Kosova, uzun yıllar sportstv bünyesinde görev yaptı ve burada gerçekleştirdiği çalışmalarla ödüller kazandı. Ağustos 2018’de beIN SPORTS kadrosuna transfer olan spiker Tugay Kosova, farklı futbol liglerinin yanı sıra basketbol karşılaşmalarını da anlatıyor. Görev aldığı organizasyonlar arasında Süper Lig, İngiltere Premier League, Fransa Ligue 1 ve Portekiz Ligi bulunuyor.

Tugay Kosova tarafından hangi takımlı olduğuna dair bir açıklama bulunmamaktadır. Tarafsız maç anlatımları ile bilinmektedir.