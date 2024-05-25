Devlet Bahçeli, asgari ücret zammı gelirse destekleyeceğini açıkladı

25 May 2024 16:06 - Güncelleme : 25 May 2024 16:10

Asgari ücrete temmuz ayında ara zam beklentisi sürüyor.

Hükümet yetkilileri bu konuda net bir tutum sergiliyor ve zam yapılmayacağını belirtiyor.

Vatandaşların merakla beklediği bu konu hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Bahçeli, "Asgari ücret artışı olur mu?" sorusuna, "Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz" şeklinde yanıt verdi.

Asgari ücretliler, temmuz ayında maaşlarına zam yapılmasını umut ederken, hükümet bu talebe sıcak bakmıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kısa süre önce "Asgari ücrete ek zam olmayacak" açıklamasıyla bu beklentilere kapıyı kapatmıştı.