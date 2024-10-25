DGS ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih merak ediliyor
DGS ek tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarih merakla bekleniyor. Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi ile yedek yerleştirmeler adayların gündeminde yer alıyor.
Önlisans bölümlerini lisans programlarıyla tamamlamak isteyenlerin için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri tamamlandı. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercihlerle ikinci şanslarını denemek istiyor.
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
DGS ek tercihlerin yapılacağı tarihle ilgili henüz duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirmeler 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı.
Bu sebeple DGS ek tercihlerinin ekim sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan kurallar baz alınacak.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yapabilir.