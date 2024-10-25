DGS ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih merak ediliyor

25 Ekim 2024 09:26 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:28

DGS ek tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarih merakla bekleniyor. Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi ile yedek yerleştirmeler adayların gündeminde yer alıyor.

Önlisans bölümlerini lisans programlarıyla tamamlamak isteyenlerin için yapılan Dikey Geçiş Sınavı​ (DGS) yerleştirmeleri tamamlandı. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercihlerle ikinci şanslarını denemek istiyor.

DGS​ EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercihlerin yapılacağı tarihle ilgili henüz duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirmeler 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu sebeple DGS ek tercihlerinin ekim sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan kurallar baz alınacak.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yapabilir.