DGS ek tercih tarihi geçen sene 29 Eylül-4 Ekim olarak belirlenmişti

30 Eylül 2024 11:00 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:04

30 Haziran'da uygulanan DGS sınavında sonuçlar 27 Eylül'de erişime açıldı. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar boş kontenjan tablosunu ve ek tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tercih​ sonuçları erişime açıldı. Binlerce kişinin katılım sağladığı sınavın sonlanmasıyla beraber ek tercih tarihi gündeme geldi.

27 Eylül'de açıklanan sonuçların ardından ek tercih takvimi bekleniyor.

DGS​ EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar kayıt işlemlerini 2 - 9 Ekim aralığında yapacak. 9 Ekim itibarıyla sonlanan işlemlerin ardından üniversitelerde boş kontenjan durumu belli olacak.

Kontenjanların ardından ise ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı netleşecek. Geçen sene 11 Eylül'de açıklanan yerleştirme sonuçları​ sonrasında ek tercihler 29 Eylül - 4 Ekim aralığında alınmıştı.

DGS BOŞ KONTENJAN AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS boş kontenjan tablosu henüz erişime açılmadı. Okullarda kayıt işlemlerinin sona ermesiyle beraber boş kontenjan durumu da netleşecek.2024-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar tablosu erişime açıldı.

ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklandığı şu açıklama ile duyurulmuştu:

"18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

DGS EK TERCİH NEREDEN, NASIL YAPILIYOR?

Yerleştirme sonucunda herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ek tercihler ile beraber ikinci hak kazanacak. Şu an için ÖSYM tarafından ek tercih açıklaması bulunmuyor.

Tercihler ais.osym.gov tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile elektronik olarak gerçekleştirilebilecek.