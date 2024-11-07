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DGS ek tercih kayıt takvimi belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
07 Kasım 2024 12:30 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:33
DGS ek tercih kayıt takvimi belli oldu

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt takvimine çevrildi. Eğitimlerini lisans bölümlerinde tamamlamak isteyen öğrenciler, kayıt yapacakları tarihleri araştırıyor.

Dikey Geçiş Sınavı​ (DGS) ek yerleştirme​ sonuçları açıklandı. Adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

DGS​ KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt​ hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini ilgili üniversite​ birimlerine 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapacak.

DGS ek tercih kayıt takvimi belli oldu - 1. Resim

DGS ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN?

DGS elektronik kayıtlar 11 Kasım Pazartesi ile 13 Kasım Çarşamba günleri arasında yapılacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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