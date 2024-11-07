DGS ek tercih kayıt takvimi belli oldu

07 Kasım 2024 12:30 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:33

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt takvimine çevrildi. Eğitimlerini lisans bölümlerinde tamamlamak isteyen öğrenciler, kayıt yapacakları tarihleri araştırıyor.

DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl sorgulanır?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Dikey Geçiş Sınavı​ (DGS) ek yerleştirme​ sonuçları açıklandı. Adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

DGS​ KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt​ hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini ilgili üniversite​ birimlerine 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapacak.

DGS ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN?

DGS elektronik kayıtlar 11 Kasım Pazartesi ile 13 Kasım Çarşamba günleri arasında yapılacak.