DGS ek tercih tarihleri boş kontenjan olması halinde ÖSYM tarafından duyurulacak

26 Eylül 2024 11:24 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:25

Bu yıl 18 Eylül tarihinde tercih işlemleri başladı. 24 Eylül 23.59 itibarıyla sona eren işlemlerin ardından DGS ek tercih var mı 2024 araması da yükseldi.

ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçları sonrasında tercih dönemi başladı.

Binlerce kişinin katılım sağladığı sınavla beraber yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de bekleniyor.

DGS​ EK TERCİH​ VAR MI 2024?

İlk tercihler​ sonucunda bir kuruma yerleşemeyen adaylar ek tercihleri bekliyor.

Ek tercihler boş kontenjan olması halinde ÖSYM tarafından duyurulacak. Şu an için herhangi bir açıklama gelmezken tercih sonuçlarının ardından duyurulması bekleniyor.

DGS EK TERCİH KİM YAPABİLİR, YAPAMAZ?

Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmiş olan adaylar ek tercih yapamazken sınav sonucunda bir kuruma yerleşemeyenler ek tercih yapabiliyor.