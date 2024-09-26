DGS tercih işlemleri 24 Eylül'de sona erdi, sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor

26 Eylül 2024 09:27 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:37

Bu yıl 10-20 Mayıs aralığında başvuruları alınan DGS sınavı tamamlandı. Sonuçların erişime açılmasının ardından adaylar DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak araştırmaya başladı. Sınav, 20 Haziran'da uygulandı.

30 Haziran günü gerçekleşen DGS sınavında heyecanlı süreç devam ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 312 bin 855 adayın başvuru yaptığını duyurmuştu.

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Bu yıl 30 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından 18 - 24 Eylül aralığında tercih işlemleri yapıldı.

Binlerce kişinin yaptığı tercih işlemlerinin sona ermesiyle beraber açıklanacağı tarih için gözler ÖSYM'ye çevrildi.

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Birkaç gün içerisinde sonuç sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

24 Eylül'de sona eren tercih sürecinin ardından öğrenciler ÖSYM sonuç sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile yerleştirme sonucuna ulaşabilecek.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir kuruma yerleşen adayların kayıt işlem süreci başlayacak. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıt tarihleri de duyurulacak. Adayların yerleştikleri program için belirtilmiş olan süre içerisinde kuruma başvurması gerekiyor.