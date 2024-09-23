DGS tercih sonuçlarının başvuruların bitmesinin ardından 1 hafta sonra açıklanması bekleniyor

23 Eylül 2024 09:16 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:35

ÖSYM tarafından 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen DGS tercih başvurularının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündem oldu. Adaylar ayrıca üniversite kayıtlarının tarihlerini de merak ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Eylül 2024 tarihinde Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları açıklanmıştı.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden 4 yıllık bölümlerine geçiş yapmak isteyen adaylar için tercih süreci ise 18 Eylül tarihinde başladı.

24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek olan tercih sürecinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı ise adaylar tarafından merak ediliyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

DGS sınavının tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM herhangi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıl 29 Ağustos-5 Eylül 2023 tarihleri arasında açıklanan DGS tercihlerinin sonuçları bir hafta sonra açıklanmıştı.

2024 yılında da DGS tercih sonuçlarının başvuru işlemlerinin bitmesinin ardından 1 hafta sonra eylül ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

Üniversite kayıt işlemleri ise ÖSYM tarafından açıklanan tarihler aralığında yapılacak.