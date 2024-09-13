13 Eylül 2024 10:43 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:45

Yükseköğrenimlerini 4 yıllık lisans programlarda tamamlamak isteyen öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler tercih dönemine çevrildi.

Bu yıl DGS’ye 312 bin 855 kişi başvurdu

Bu yıl DGS’ye 312 bin 855 kişi başvurdu

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından önlisans programlarından lisans programına geçmek isteyen öğrenciler için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), tercih kılavuzu önümüzdeki hafta yayınlanacak.

DGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak 2022 ve 2023 yıllarında DGS tercihlerinin ağustos-eylül aylarında tamamlanmasından dolayı bu yıl tercih kılavuzunun önümüzdeki hafta erişime açılması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.

DGS SINAVINDA HUKUK BÖLÜMÜNE GEÇİŞ KALKTI MI?

Adalet Bakanlığı’nın ihtiyaç planlamaları ve personel ihtiyacı sebep gösterilerek kapatılan ön lisans adalet bölümünün yerine Mahkeme Büro Hizmetleri bölümünün açılmasıyla Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) hukuk bölümüne geçiş kaldırıldı.