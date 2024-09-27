DGS yerleştirme sonuçları açıklandı, üniversite kayıt tarihi 2-9 Ekim oldu

27 Eylül 2024 10:27 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:53

2024 yılında 30 Haziran'da uygulanan DGS sınavına giren adaylar yerleştirme sonuçlarını bekliyordu. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı DGS sonuçlarıyla beraber kayıtlar ne zaman yapılacak merak edildi.

DGS ek tercih tarihleri boş kontenjan olması halinde ÖSYM tarafından duyurulacak

DGS ek tercih tarihleri boş kontenjan olması halinde ÖSYM tarafından duyurulacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 312 bin 855 adayın katılım sağladığını belirtmişti. DGS​ sınavına giren ve sonuçları bekleyenler için sevindiren haber geldi.

ÖSYM sonuç ekranı aracılığıyla öğrenciler sonuçlara ulaşabiliyor. Hak kazananlar ise üniversite kayıt tarihlerini bekliyor.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

27 Eylül günü açıklanan sonuçların ardından bir programa yerleşen adaylar​ 2-9 Ekim aralığında üniversitelere kayıt yapılacak.

Tercih işlemleri 19 - 24 Eylül aralığında alınırken sınav 30 Haziran'da yapılmıştı. Yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç ekranı üzerinden erişime açıldı. Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Eylül'de başlayıp 24 Eylül'de sona eren tercih işlemlerinin ardından bugün sonuçları ÖSYM sitesi üzerinden erişime açıldı.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile puanlarına erişebiliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir."