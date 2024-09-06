Dilan Polat davasında karar çıktı! Engin Polat ve 4 tutuklu tahliye edildi

06 Eylül 2024 10:56 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:03

Türkiye'nin gündeminde yer alan Engin - Dilan Polat davasında mahkeme kararı çıktı. Engin Polat tahliye edildi mi, hapisten çıktı mı merak ediliyordu. Mahkemeden karar çıktı.

Son dakika I Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para davasında ara karar! Engin Polat tahliye edildi

Son dakika I Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para davasında ara karar! Engin Polat tahliye edildi

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Dilan Polat'ın ardından Engin Polat davasında son durum da merak konusu olmuştu.

ENGİN POLAT TAHLİYE Mİ OLDU SON DAKİKA?

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi.

ENGİN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI, DAVADA SON DURUM NEDİR?

5 Eylül günü Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen davada sanıkların savunmaları alındı.

Mahkemede bekleyişin ardından savcı kararını tutuklu sanık Engin Polat ve 3 sanık tahliye edilmesi olarak açıkladı.

ENGİN POLAT NE ZAMANDIR HAPİSTE?

6 ilde düzenlenen operasyon 1 Kasım 2023'te gerçekleşmişti. 24 şüpheli ve Polat çifti gözaltına alınmıştı.

Sinem Sıla Doğu'nun arasında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasını istemişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos tarihinde tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu ve tahliye kararı çıktı. Bugün ise Engin Polat için tahliye kararı verildi.