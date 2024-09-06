Çelişkili ifade vermişlerdi! Dilan - Engin Polat çiftinin davasında kritik gün: Ara karar açıklanacak

06 Eylül 2024 07:42 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 07:44

Dilan ve Engin Polat çiftinin ana dava kapsamındaki duruşması ikinci gününde görülmeye devam etti. Mahkemede Engin Polat dikkat çeken ifade verdi. Savcı mütalaasını açıkladı, 4 sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Ara karar bugün açıklanacak.

Türkiye, Dilan - Engin Polat çiftini konuşmaya devam ediyor. "Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat, geçtiğimiz ilk kez hakim karşısına çıktı. Davaya daha önce MASAK raporu ile tahliye edilen Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu da katıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLER

Dün ise Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında sanıkların savunmaları alındı, ardından avukatlara söz hakkı verildi. Savunma yapan bir avukatın ifadeleri ile Engin Polat'ın savunmasının çeliştiği dikkati çekti.

Engin Polat "Emniyette iken bana yasa dışı bahisle ilgili hiçbir soru sorulmadı" ifadesini kullandı. Ancak avukat "Müvekkilime vatan Emniyet’te yasa dışı bahisle ilgili soru sorulduğunda şaşırdık" dedi. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Heyet, ara kararını bugün açıklayacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi"yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.