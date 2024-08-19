Dilan Polat tahliye olurken, Engin Polat için tutukluluk hali devam ediyor

19 Ağustos 2024 14:14 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:47

Son zamanlarda sosyal medyada oldukça konuşulan olaylardan bir tanesi de Dilan - Engin Polat çiftinin davası oldu. Bugün Dilan Polat için tutuksuz yargılanma kararı çıkarken Engin Polat cezaevinden çıktı mı, çıkacak mı gündeme geldi.

ENGİN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI, TAHLİYE OLDU MU SON DAKİKA?

Bugün Dilan Polat için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilirken Engin Polat için herhangi bir karar şu an için bulunmuyor.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan çiftinde arasında bulunduğu 28 sanık için dava açılmıştı.

Kasım'dan beri tutuklu olan Dilan Polat serbest bırakılırken Engin Polat için herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Sevinç Horoz, tutukluluk incelemesine itiraz yaparken 8. ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Tahliye için cezaevine yazı gönderilirken 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

DİLAN POLAT TAHLİYE OLDU MU?

Emrullah Erdinç'in haberine göre, Polat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

Son aylık tutukluluk değerlendirmesine itiraz eden avukat Sevinç Horoz’un dilekçesini değerlendiren üst mahkeme Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Avukat Sevinç Horoz sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Polat ailesinin gelini Hazal Erdoğan ise Instagram hesabından tahliye kararına tepkisini şu paylaşımı ile gösterdi: