Dilan Polat'ın görümcesi tahliye kararını videoyla duyurdu! "Geri dönüyoruz"

19 Ağustos 2024 13:55 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:17

Beril Pozam ile Ersin Arıcı Yalı çapkını oyuncularını topladı! Tüm kadro İstanbul'a döndü

Beril Pozam ile Ersin Arıcı Yalı çapkını oyuncularını topladı! Tüm kadro İstanbul'a döndü

Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Dilan Polat'ın tahliye olmasının ardından fenomen ismin yakınları da paylaşım yapmaya başladı.

DİLAN POLAT'IN GÖRÜMCESİ SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Dilan Polat, hakkında tahliye kararı verildi. Görümcesi Kübra Mert yayınladığı video ile haberi duyurdu. "Geri dönüyoruz" diyen Kübra Mert, aracındaki videoyla sosyal medyada gündem oldu.

HAZAL ERDOĞAN'DAN DA SEVİNCİNİ DUYURDU

Polat ailesinin gelini Hazal Erdoğan da sosyal medyadan Dilan Polat'ın tahliye olduğunu duyurdu. Görümce Kübra Mert de görüş sonrasında haberi alınca hemen bir paylaşım yaparak mutluluğunu dile getirdi.