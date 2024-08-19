Dilan Polat'ın görümcesi tahliye kararını videoyla duyurdu! "Geri dönüyoruz"
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 13:55 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:17
Kara para aklama suçlarından kasım ayından itibaren cezaevinde bulunan Dilan Polat tahliye edildi. Dilan Polat'ın görümcesi Kübra Mert sosyal medyadan paylaştığı videoyla sevinç çığlıkları attı.
Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Dilan Polat'ın tahliye olmasının ardından fenomen ismin yakınları da paylaşım yapmaya başladı.
DİLAN POLAT'IN GÖRÜMCESİ SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI
Dilan Polat, hakkında tahliye kararı verildi. Görümcesi Kübra Mert yayınladığı video ile haberi duyurdu. "Geri dönüyoruz" diyen Kübra Mert, aracındaki videoyla sosyal medyada gündem oldu.
HAZAL ERDOĞAN'DAN DA SEVİNCİNİ DUYURDU
Polat ailesinin gelini Hazal Erdoğan da sosyal medyadan Dilan Polat'ın tahliye olduğunu duyurdu. Görümce Kübra Mert de görüş sonrasında haberi alınca hemen bir paylaşım yaparak mutluluğunu dile getirdi.
Kaynak: tgrthaber.com