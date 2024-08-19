Beril Pozam ile Ersin Arıcı Yalı çapkını oyuncularını topladı! Tüm kadro İstanbul'a döndü

19 Ağustos 2024 12:24 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:26

Yalı Çapkını oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı bugün İstanbul Kadıköy'de evleniyor. Tüm Yalı Çapkını oyuncularının katılması beklenen düğün için oyuncular tatilden döndü.

BERİL POZAM İLE ERSİN ARICI EVLENİYOR

Aynı dizide rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşmüştü. Mutlu beraberlikleri olan Beril Pozam ile Ersin Arıcı bugün evleniyor. Kısa süre sonra sete çıkacak oyuncuları balayına da çıkamayacak.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI DÜĞÜN İÇİN BULUŞTU

Tatilde olan Yalı Çapkını oyuncuları düğün için İstanbul'a akın etti. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dün İstanbul'a gelirken, Buçe Buse Kahraman ve Öznur Serçeler de yakın arkadaşları için Bodrum tatilini erkenden bitirdi.