Dilan Polat serbest bırakıldı, sosyal medya yıkıldı! 'Engin bana tahliye alsana'

19 Ağustos 2024 16:09 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:29

Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ile Can Doğu tahliye haberini böyle kutladı!

Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ile Can Doğu tahliye haberini böyle kutladı!

Dilan Polat tahliye olurken, Engin Polat için tutukluluk hali devam ediyor

Dilan Polat tahliye olurken, Engin Polat için tutukluluk hali devam ediyor

'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Polat'ın tahliyesine karar verdi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Dilan Polat'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor.

POLAT AİLESİ KARARI KUTLADI

Polat ailesinin gelini Hazal Erdoğan da sosyal medyadan Dilan Polat'ın tahliye kararı büyük bir mutlulukla duyurdu. Görümce Kübra Mert de görüş sonrasında haberi alınca hemen bir paylaşım yaparak mutluluğunu dile getirdi.

TAKLİYE KARARI GÜNDEM OLDU

Dilan Polat'ın tahliye edileceğinin öğrenilmesinin ardından sosyal medya yıkıldı. Birçok kullanıcı mahkemenin bu kararını eleştirirken bazıları ise olayı tiye aldı.

YORUMLAR KIRDI GEÇİRDİ

İşte Dilan Polat'ın serbest bırakılacağının duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının yaptığı birbirinden komik yorumlar:

NE OLMUŞTU?

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama, futbol ile diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi suçlarından, Dilan ve Engin Polat'ın da dahil olduğu 28 sanık hakkında 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat için tahliye kararı verildi.