Dilan Polat tekrar cezaevinde! Sadece bir davadan tahliye oldu

25 Haziran 2024 13:37 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:41

Son Dakika! Dilan Polat ve Engin Polat için tahliye kararı

Son Dakika! Dilan Polat ve Engin Polat için tahliye kararı

Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı yargılanan Dilan - Engin Polat çiftinin davasında karar belli oldu. 1 davadan tahliye olmasının ardından serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı vatandaşın merak ettikleri arasında yer almıştı.

DİLAN POLAT TAHLİYE OLDU MU?

Banu Parlak'ın güzellik merkezine gerçekleştirilen silahlı saldırı geçen sene 1 Ekim’de olmuştu. Yargılanan Dilan ve Engin Polat uzun süredir cezaevindeydi. Banu Parlak davasında Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi.

DİLAN - ENGİN POLAT DAVASI NEDİR?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Polat'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda Parlak için tehdit mesajı yer almıştı. Mesajın ardından çiftin kararı sonucunda Engin Polat'ın müştekinin iş yerine saldırı düzenlenmesi için "Daltonlar" çetesi olarak adlandırılan silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Beratcan ve Batın Can Gökdemir ile konuştuğu ortaya çıkmıştı.