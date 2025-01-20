Dinamo Kiev hangi ülkenin takımı? Galatasaray ile 21 Ocak Salı günü karşı karşıya gelecek

20 Ocak 2025 14:54 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:09

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. maçları bu hafta oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray maçlar kapsamında Dinamo Kiev ile 21 Ocak 2025 Salı günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Dinamo Kiev'in hangi ülkenin takımı olduğu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dinamo Kiev, Ukrayna takımıdır.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu

Galatasaray - Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Dinamo Kiev maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Avrupa Ligi maçları başlıyor

Galatasaray-Dinamo Kiev maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Avrupa Ligi maçları başlıyor

Galatasaray Avrupa Ligi maç programına göre Dinamo Kiev karşılaşmasının ne zaman oynanacağı belli oldu

Galatasaray Avrupa Ligi maç programına göre Dinamo Kiev karşılaşmasının ne zaman oynanacağı belli oldu

Avrupa'nın en prestijli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi​'nde maçlar kaldığı yerden devam ediyor.

Avrupa Ligi'nin yedinci hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray-Dinamo Kiev maçı oynanacak.

Taraftarlar tarafından temsilcimizin rakibi Dinamo Kiev​'in hangi ülkenin takımı olduğu merak ediliyor.

DİNAMO KİEV​ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Dinamo Kiev, 1927 yılında Ukrayna​'nın başkenti Kiev'de kuruldu.

Ukrayna futbolunun en başarılı kulübü olan takım 1980 yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak anılıyordu.

Kulüp tarihi boyunca 29 Premyet-Liha, 21 Kubok Ukrayini, 9 Superkubok Ukrayini ve 7 USSR Cup şampiyonu oldu.

Avrupa'da ise 2 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Santiago Bernabeu Kupası ve 4 CIS (İyiniyet Oyunları) Kupası kazandı.

Mavi ve beyaz renklerini kullanan kulüp Ukrayna-Rusya savaşından önce karşılaşmalarını 70 bin 050 kapasiteli Kiev'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyordu.

2024-2025 sezonunda Ukrayna'nın 1 numaralı futbol organizasyonu olan Premyer-Liha'da ise 43 puan ile birinci sırada yer alıyor.

Dinamo Kiev bu sezon oynadığı 17 maçın, 13'ünde galibiyet, 4'ünde beraberlik alarak namağlup bir şekilde ilerliyor.