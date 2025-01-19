Galatasaray - Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu

19 Ocak 2025 17:19 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 17:32

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde salı günü Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

ZORLU MAÇA ESTONYALI HAKEM

Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kevin Kaivoja olacak. Müsabakada VAR'da aynı ülkeden Marko Liiva, AVAR'da da Joonas Jaanovits görev alacak.

GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. RAMS Park'ta 21 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Kritik mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Öte yandan Galatasaray, Dinamo Kiev ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı kırmızılılar yarın saat 14.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.