Galatasaray İlkay Gündoğan transferini bitiriyor! İspanyol basını anlaşmayı duyurdu

19 Ocak 2025 11:57 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:06

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, devre arası transfer döneminin ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'a teklifte bulundu. İspanyol basını anlaşmanın detaylarını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden Galatasaray, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Yönetim, devre arası transfer döneminin başlamasıyla listedeki ilk hedef İlkay Gündoğan için teklifini yaptı.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

Takımdaki eksik mevkileri doldurmaya çalışan ve kadro derinliği ile kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray, uzun süredir transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan için yeniden harekete geçti.

Sezon başında Barcelona'dan ayrılıp yeniden Manchester City'e giden İlkay Gündoğan, birçok kez Galatasaraylı olduğunu ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıklamıştı.

İSPANYOL BASINI İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFERİNİ DUYURDU

İspanyol basınına göre beklenen şartlar oluştu ve İlkay devre arası İstanbul'un yolunu tutacak. İspanyol todofichajes'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde Gündoğan'ın, Sarı-Kırmızılı takıma transferine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"İlkay Gündoğan, Manchester'dan tekrar ayrılarak Türkiye'ye gidebilir ve 34 yaşında Premier Lig'e veda edebilir."

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'ın Alman milli oyuncuyla sözleşme imzalamak için çok istekli olduğu belirtildi. Haberde Galatasaray'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifi sunduğuna yer verildi.