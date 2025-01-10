Direnç Tonusluoğlu kimdir, İstatistikleri? Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

10 Ocak 2025 11:17 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:36

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası kapsamında Koynaspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. TFF tarafından Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun daha önce yönettiği Fenerbahçe maçları gündem oldu. 34 yaşındaki hakem daha önce sarı-lacivertlilerin iki maçını yönetti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ikinci karşılaşmaları kapsamında Konyaspor karşısında deplasmana çıkacak. 13 Ocak 2025 Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın hakeminin kim olacağı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM? TFF tarafından paylaşılan bilgilere göre Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise karşılaşmada Bersan Duran ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Alpaslan Şen görev alacak. DİRENÇ TONUSLUOĞLU KİMDİR, İSTATİSTİKLERİ Direnç Tonusluoğlu, 14 Eylül 1990 yılında İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. 2010 yılından beri hakemlik yapan 34 yaşındaki deneyimli isim Süper Lig'de ilk karşılaşmasını 28 Ocak 2023 (Antalyaspor-Ümraniyespor) tarihinde yönetti. Bu sezon ise Süper Lig'de 10, TFF 1. Lig'de ise 1 karşılaşmada görev aldı. Direnç Tonusluoğlu bu karşılaşmalarda 3 penaltı verirken, 58 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve kırmızı kart gösterdi. DİRENÇ TONUSLUOĞLU'NUN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI Direnç Tonusluoğlu kariyeri boyunca sadece Fenerbahçe'nin iki maçını yönetti. Bu karşılaşmalarda sarı lacivertliler toplam 4 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı. Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği Fenerbahçe karşılaşmaların bütün istatistikleri ise şöyle: 12 Mayıs 2024 | Fenerbahçe-Kayserispor | Sonuç 3:0 | Sarı Kart 1:4

23 Kasım 2024 | Kayserispor-Fenerbahçe | Sonuç 2:6 | Sarı Kart 4:3 | Penaltı: 0:1 İlgili Haberler Vedat Muriqi'den Fenerbahçe açıklaması! Jose Mourinho 'yabancı VAR' değerlendirmesi! 'Öncekilerden kötü olması imkansız' Türkiye Kupası'nda ilk hafta sona erdi: İşte puan durumu