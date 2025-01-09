Jose Mourinho 'yabancı VAR' değerlendirmesi! 'Öncekilerden kötü olması imkansız'

09 Ocak 2025 23:29 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 23:32

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Rakibinin ağırlıklı olarak altyapı oyuncularıyla çıktığı maçta zorlanmayan sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligin ikinci yarısında geçerli olacak olan 'yabancı VAR' ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye​ Kupası B Grubu'nda oynan mücadelede Kasımpaşa​, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu​'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-0'la kazandı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe​ Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan dikkat çeken 'yabancı VAR' açıklaması geldi.

Ligin ikinci yarısında geçerli olacak 'yabancı VAR' ile ilgili konuşan Mourinho, "Yabancı VAR kararı, öncekinden kötü olamaz çünkü öncekinden daha da kötü olması imkansız. Dolayısıyla, bu duruma pozitif bakıyorum. Bekleyelim ve görelim" dedi.

"KASIMPAŞALI FUTBOLCULARA SAYGI DUYDUK"

Jose Mourinho'nun maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe.

"KASIMPAŞA GAYET İYİ SAVAŞTI"

Oyuncularımın farklı şeyleri de sahada sergileyebilmeleri gerekiyor. Bazen 3'lü bazen 4'lü oyun kurarız. Futbol yıllar önceki gibi değil. Bu yüzden ben de oyuncularıma bunu vermek istiyorum. Kasımpaşalı oyuncuları tebrik ettim. Bize karşı her şeylerini verdiler. Biz de onlara saygılı bir şekilde maçı iyi oynadık. Biz istemediğimiz için daha farklı bir skor olmadı değil. Onlar bizi durdurmayı başardılar. Gayet iyi savaştılar. Hücum olarak çok verebilecekleri bir şey yoktu ama defansif olarak iyi mücadele ettiler.

"YABANCI VAR'I BEKLEYELİM VE GÖRELİM"

Yabancı VAR kararı, öncekinden kötü olamaz çünkü öncekinden daha da kötü olması imkansız. Dolayısıyla, bu duruma pozitif bakıyorum. Bekleyelim ve görelim"