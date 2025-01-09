Fenerbahçe, kupada Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

09 Ocak 2025 20:12 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 20:50

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Her iki takımın da ilk 11'leri belli olurken Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de şans vermediği oyuncuları sahaya sürdüğü gözlemlendi. İşte her iki takımın ilk 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası​ B Grubu'nda oynan mücadelede Kasımpaşa​, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu​'nda gerçekleşecek karşılaşma öncesinde, sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren dört futbolcunun tedavileri devam ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe​, kritik maçta etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Öte yandan, Hakan Keleş'in göreve başlamasından bu yana çıktığı son altı maçı kaybetmeyen Kasımpaşa, güçlü rakibi karşısında bu başarılı serisini devam ettirme amacında. Taraftarı önünde gruplardaki ilk maçında puan veya puanlarla sahadan ayrılmayı hedefleyen ev sahibi ekip, yedek ağırlıklı kadrosu ile sahada yer aldı.

CANLI ANLATIM...

1'▶️ Maç başladı.

2'⚽ İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine gönderdiği topu Cenk Tosun aldı. Topu kenara indiren Tosun'un ortasında Yusuf en-Nesyri kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

13'🚫 Fenerbahçe'nin soldan kullandığı kornerde, Kasımpaşa kale sahasına gelen topa Mert Müldür kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

İLK 11'LER...

🔵⚪️ Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Berat, Yaman, Yusuf, Emirhan, Sarp, Sinan.

🟡🔵 Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Çağlar, Yusuf, Mert, İrfan Can, Bartuğ, Szymanski, Kostic, En-Nesyri, Cenk.

MAÇIN HAKEMLERİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmayı Kadir Sağlam, yönetiyor. Müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

İKİ TAKIM DA KATILMAMA KARARI ALMIŞTI!

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuruda bulunmuşlardı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da dün yaptığı basın toplantısında Fenerbahçe'nin de Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alacağı ifade etmişti.

Maçın ayrıntıları geliyor...