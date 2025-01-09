Fenerbahçe'den Ertem Şener'e sert cevap: 'Hadsizlik ve saygısızlık...'
Spor yorumcusu Ertem Şener'in Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik "Sen benim meslektaşıma korkak diyemezsin. Gel benim canlı yayınıma bağlan. Burası Türkiye, kendine gel" sözlerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nden cevap geldi. Sarı-lacivertli kulüp "Etkileşim alma hedefiyle üslupsuz şekilde farklı zemine taşımaya çalışan Ertem Şener, haddini ve sınırını aşmıştır" diyerek Şener'e cevap verdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, spor yorumcusu Ertem Şener'in Teknik Direktör Jose Mourinho hakkında yaptığı açıklamalara sert bir dille cevap verdi. Şener'in, bir canlı yayın sırasında Mourinho'ya yönelik "Sen benim meslektaşıma 'korkak' diyemezsin" ifadelerine sarı-lacivertli camiadan cevap geldi.
ERTEM ŞENER: BURASI TÜRKİYE, KENDİNE GEL!
Şener, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Burası Türkiye, kendine gel. Milletin gözüne parmak sokarak kupa alan adamsın. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerini hakemle mi kaybettin? Türk milleti ve Türk medyasıyla dalga geçemezsin" sözleriyle Mourinho'yu hedef aldı.
"ERTEM ŞENER HADDİNİ AŞMIŞTIR"
Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından resmi açıklama yaparak Şener'in ifadelerini "çirkin üslup" olarak nitelendirdi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun futbol dinamikleri hakkında yaptığı haklı eleştirisini, sosyal medyada etkileşim alma hedefiyle üslupsuz şekilde farklı zemine taşımaya çalışan Ertem Şener, haddini ve sınırını aşmıştır.
Fenerbahçe adını taşıyan hiçbir değere ve dünya futbolunda marka kimliğine sahip olan Teknik Direktörümüze hiç kimsenin bu çirkin üslupla konuşamayacağını, hadsizlik ve saygısızlık yapamayacağını kendisine bildiriyoruz."