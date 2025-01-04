Fenerbahçe'den penaltı tepkisi! Galatasaray maçındaki pozisyonu hatırlattı

04 Ocak 2025 22:30 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 22:33

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşılaştı. Galatasaray maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken maçtaki tartışmalı pozisyon ise gündem oldu. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, mücadele esnasında X platformundan mesaj yayımlayarak duruma itiraz etti.

Galatasaray​, Trendyol Süper Lig​'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Galatasaray​ evinde 2-1 kazanarak 3 puanı almayı başardı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu​ maçtaki tartışmalı bir pozisyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'BUNU VERMEYECEKSİN DE NEYİ VERECEKSİN!'

Mosturoğlu paylaşımında, "Penaltı değil, 'penüstü'. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı. Şekip Mosturoğlu'nun paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

HAKEM VAR'A GİTTİ!

Müsabakanın son anlarında Göztepe, beraberlik için Galatasaray kalesine yüklendi. 85. dakikada soldan Aslan'ın ceza sahasına gelen ortada top, Lucas Torreira'dan dışarıya gitti. Bunun üzerine Göztepeli oyuncular, pozisyonda elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı talebinde bulundu.

İtirazların ardından maçın hakemi Alper Akarsu, VAR ile iletişime geçti. Akarsu, VAR ile görüştükten sonra kısa bir süre sonra penaltı olmadığı yönündeki kararında kaldı ve oyunun kaldığı yerden devam etmesini istedi.