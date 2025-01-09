Discord açıldı mı 2025? Bakan Uraloğlu’nun açıklaması dikkat çekti

09 Ocak 2025 17:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:54

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişim engeli gelen Discord bir süredir kapalı. Sesli konuşma uygulaması olan Discord her gün binlerce kullanıcı tarafından ziyaret ediliyordu. Açılıp açılmayacağına dair yapılan açıklamalar ise yakından takip ediliyor.

Roblox açılacak mı, erişim engeli kalkıyor mu 9 Ocak? Bakan Uraloğlu açıkladı

Roblox açılacak mı, erişim engeli kalkıyor mu 9 Ocak? Bakan Uraloğlu açıkladı

Oyunseverlerin sıkça kullandığı Discord​ uygulaması Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararınca kapatılmıştı. Uzun süredir erişim engeli devam ederken açılacağı tarih bekleniyor.

Son yapılan açıklamalara göre şu an için açılma tarihi net değil.

DİSCORD AÇILDI MI 2025 SON DAKİKA?

Bugün Bakan Uraloğlu, katıldığı canlı yayında Discord ve Roblox hakkında yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

"Mahkemenin kararları gerekçeleri var onları düzeltip yerine getirdiklerinde mahkeme kapatma​ kararını kaldırırsa bize de bildirim yaparsa biz de gereğini yaparız."

Discord şu an için açılmazken erişim yasağı​ devam ediyor. Erişim yasağının kalkacağı tarih netleşmedi.

DİSCORD NEDEN KAPANDI, YASAKLANDI?

İletişim kurma uygulaması olan Discord, küçük yaştaki kızların cinsel istismara uğradığı ve tehdit edildiği gerekçesi ile Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından engellendi. Uzun zamandır uygulamaya giriş yapılmıyor.

DİSCORD NE ZAMAN KAPANDI?

Her gün birçok kişinin kullandığı uygulama 9 Ekim 2024 tarihinde erişim engeli sonucu kapandı. 19 Ekim itibarıyla App Store, Google Play ve Microsoft Store Türkiye mağazalarından da kaldırıldı.

DİSCORD NEDEN AÇILMIYOR, ÇALIŞMIYOR?

Sesli iletişim uygulaması olan Discord'a uzun süredir erişim sağlanmıyor. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişim engeli getirilmesinden dolayı uygulama açılmıyor.

Açılacağı tarih ise henüz bilinmiyor.