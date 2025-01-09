Roblox açılacak mı, erişim engeli kalkıyor mu 9 Ocak? Bakan Uraloğlu açıkladı

09 Ocak 2025 12:08 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 12:21

7 Ağustos'ta erişime kapatılan Roblox, çocuklar için uygun içerik olmaması sebebiyle kapatılmıştı. Ağustos ayından beri erişim yasağı olan Roblox'un açılacağı tarih merak edildi. Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamalar ise yakından takip ediliyor.

Roblox ne zaman açılacak? Her an açıklama gelebilir

Roblox ne zaman açılacak? Her an açıklama gelebilir

Geçtiğimiz ağustos ayında erişime kapatılan Roblox​, henüz erişime açılmadı. Küçük yaşlardaki çocukların oldukça sık oynadığı Roblox, uygun içerikler olmaması sebebiyle kapatılmıştı. Oynamak isteyenler ise Roblox ne zaman açılacak araştırmaya başladı.

ROBLOX NE ZAMAN AÇIKLACAK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 7 Ağustos tarihinde Roblox'u içerisinde çocuklara uygun olmayan içerikler olması sebebiyle kapattı. Uzun süredir erişim engeli olan Roblox'un açılacağı tarih henüz duyurulmazken resmi yerlerden gelecek olan açıklamalar bekleniyor. Şu an için açılış tarihi belli değil.

Bakan Uraloğlu​, NTV'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili "Mahkemenin kararları gerekçeleri var onları düzeltip yerine getirdiklerinde mahkeme kapatma kararını kaldırırsa bize de bildirim yaparsa biz de gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

ROBLOX AÇILDI MI?

Küçük yaştaki çocukların oynadığı Roblox, 7 Ağustos'ta erişime kapatılmıştı. 9 Ocak tarihinde ise henüz erişim kısıtlaması kalkmış değil. Bu nedenle Roblox şu an için kapalıdır. BTK veya Roblox tarafından gelecek olan açıklamalar bekleniyor.

ROBLOX AÇILACAK MI SON DAKİKA 9 OCAK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Roblox, 7 Ağustos tarihinde erişime engellenmişti. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karar sonucunda erişim engeli kararı uygulanmıştı.

Şu an için Roblox'un açılacağı tarih belli olmadı.