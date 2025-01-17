Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli devam ediyor

17 Ocak 2025 00:28 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 00:45

Çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik suçlarının işlenmesi sebebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesi kararı alınan Discord'un açılacağı tarih merak ediliyor.

Bakan Uraloğlu'ndan Discord ve Roblox açıklaması: Erişim yasağının kalkması bir şarta bağlı!

Bakan Uraloğlu'ndan Discord ve Roblox açıklaması: Erişim yasağının kalkması bir şarta bağlı!

Discord​'a erişim, alınan mahkeme kararının ardından bir süredir Türkiye​'den sağlanamıyor. Söz konusu erişim engelinin ne zaman biteceği ise merak edilmeye devam ediyor.

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Uygulamanın tekrar açılması için ilgili kararı alan hâkimliğin kararını kaldırması gerekiyor.

Kararın kaldırılması için de söz konusu şirketle yetkililerin gerekli tedbirleri almak üzere görüşmesi gerekiyor.

Ancak, son gelen bilgilere göre Discord henüz bu konuda net bir adım atmadı.

DİSCORD NEDEN KAPATILDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebinde, 5 Ekim'de "HAHA" rumuzlu Discord yayın kanalı üzerinden özellikle yaşı küçük çocuklar hedef alınarak zorbalık yapıldığı, bazı üyelerin daha da ileri giderek çevrelerindeki çocukların cinsel bölgelerinin fotoğraf ve videolarını çekerek grupta yayınladıkları, bazı üyelerin ise şantajla küçük çocukları kendi çıplak görüntülerini çekmeye zorlayıp, bu görüntüleri grupta paylaştıkları yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bununla birlikte başlayan soruşturma kapsamında da Discord’a erişim engeli​ getirildi.