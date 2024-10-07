Discord'a herhangi bir erişim engeli bulunmuyor

07 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:42

Discord uygulaması istismar iddialarıyla gündem oldu. Bir iletişim uygulaması olan Discord'da küçük kızları şantaj, cinsel istismar ve tehdit yoluyla tuzağa düşüren birçok grup olduğu iddia edilmesinin ardından “Discord uygulamasına erişim engeli getirilecek mi?” sorusu akıllarda yer etti.

İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, E.N.B. adlı kız çocuğunun 'Discord' isimli uygulamada şantaja maruz kaldığı görüntülerin kurgu olduğunu, görüntüleri yayınlayan T.D.'nin (18), Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı. Peki Discord​ uygulaması kapatılacak mı?

DİSCORD UYGULAMASI KAPATILACAK MI?

Özellikle gençler ve oyun toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan Discord'a yönelik şu anda herhangi bir erişim engeli bulunmaması ile beraber kapatılacağına dair resmi bir karar alınmamıştır.

DİSCORD’A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ Mİ?

Discord uygulamasına şu anda erişim engeli bulunmuyor. Platform ile ilgili kapatılacak iddialarının ise yalnızca söylentiden ibaret olduğu belirtildi.

DİSCORD NEDİR?

Discord, sesli, yazılı ve görüntülü iletişim sağlayan özellikle oyuncular ve topluluklar arasında popüler olan bir platformdur. İlk olarak oyun toplulukları için geliştirilen Discord zamanla çeşitli kullanıcı gruplarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

DİSCORD TEHLİKELİ Mİ?

Discord genel olarak güvenli bir platform olarak kabul edilse de son zamanlarda bazı kötü niyetli kullanıcıların suistimalleri sebebiyle bazı riskler ve potansiyel tehlikeler barındırabilir.