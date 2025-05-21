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 | Ömer Faruk Dogan

Dişlerinizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalamalısınız? Doğru zaman buymuş

Her sabah milyonlarca insan güne dişlerini fırçalayarak başlıyor. Ancak sabah diş fırçalamanın en doğru zamanı konusunda yıllardır süren tartışmalar var: Kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı diş fırçalamalıyız? Bu sorunun cevabı belli oldu.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 17:31

Çoğumuzun günde iki kez yaptığı bir şey var: Diş fırçalamak. Peki sabah diş fırçalarken, kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalamalıyız?

Kahvaltıdan önce dişlerini fırçalayanlar, bunun güne temiz ve ferah bir şekilde başlamalarına yardımcı olduğunu savunuyor. Öte yandan, kahvaltıdan sonra fırçalamayı tercih edenler ise, ilk iş olarak dişleri fırçalamanın bir anlamı olmadığını, çünkü ardından yenecek yemekler ile ağızlarının yine kirleneceğini ifade ediyor.

Dişlerinizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalamalısınız? Doğru zaman buymuş

KAHVALTIDAN ÖNCE Mİ SONRA MI DİŞ FIRÇALANMALI?

Peki hangisi daha doğru?

Colgate'e göre cevabı oldukça basit: Dişlerinizi kahvaltıdan önce fırçalamak daha iyi.

Şirket şu şekilde açıklıyor: “Sabah portakal suyunuzu, ağzınızda naneli diş macunu tadıyla içmek istemezsiniz. Ancak dişleriniz için tam olarak bunu yapmak daha faydalı olabilir!

Küçük yaşlardan beri, dişlerimizi günde iki kez fırçalamanın; diş eti hastalığı, diş çürüğü ve çatlak dişleri önlemek için hayati olduğu öğretiliyor. Çoğu insan ikinci fırçalamayı yatmadan hemen önce yapıyor. Colgate'e göre, sabah ilk iş olarak kahvaltıdan önce dişlerinizi fırçalamalısınız.

Bazen uyandığınızda 'sabah nefesi' olarak bilinen ve gece boyunca ağzınızda çoğalan bakterilerin oluşturduğu bir koku fark edebilirsiniz. Colgate'e göre yemekten önce dişlerinizi fırçalamak bu bakterilerden kurtulmanızı ve tükürük üretimini başlatmanızı sağlarken, diş macununuzdaki florür de dişlerinizin yüzeyi üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturuyor.

Kahvaltı yaptıktan sonra dişlerinizi fırçalamak ise Colgate'e göre daha zararlı olabilir. Şirket şu uyarıda bulunuyor:

"Yemek yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalayarak, bakteriler diş minenize saldırmadan önce onlardan kurtulacağınızı düşünebilirsiniz. Ancak bu durum dişlerinize daha fazla zarar verebilir.

Asitli bir şey tüketmişseniz, en az bir saat boyunca dişlerinizi fırçalamaktan kaçınmalısınız. Portakal, greyfurt ve limon gibi sitrik asit içeren gıdalar diş minesini zayıflatabilir. Bunları yedikten çok kısa bir süre sonra dişlerinizi fırçalamak, zaten zayıflamış olan diş minesine daha da zarar verebilir."

Dişlerinizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalamalısınız? Doğru zaman buymuş

"KAHVALTIDAN SONRA 30-60 DAKİKA BEKLEYİN"

Eylemin kendisi açısından Colgate, bezelye büyüklüğünde florürlü diş macunu kullanılmasını ve fazla diş macununu tükürmeden önce kısa, dairesel hareketlerle iki dakika boyunca fırçalanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca diş aralarını temizlemek için bir dil kazıyıcı, diş ipi veya diş arası fırçası kullanılmasını ve alkolsüz bir gargara ile ağzın çalkalanmasını öneriyor.

"Özetle, diş minenizi daha fazla koruduğu için uyandığınızda dişlerinizi fırçalamak, kahvaltıdan sonra fırçalamaktan daha iyidir" diyen şirket, "Kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçalamanız gerekiyorsa, yemekten sonra 30-60 dakika bekleyin" çağrısında bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Günde kaç kere diş fırçalanmalı?
Genellikle dişlerin günde en az iki kez, 2 dakika boyunca, yumuşak hareketlerle ve tüm yüzeyleri kapsayacak şekilde fırçalanması tavsiye edilir.
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