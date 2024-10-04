Dispeçer nedir, nasıl olunur? THY tecrübeli - tecrübesiz dispeçer alımı yapıyor

04 Ekim 2024 14:52 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:14

Türk Hava Yolları yeni pozisyon işe alımını duyurdu. THY işe alım duyurusu ilgilileri sevindirdi. Şirket, tecrübeli - tecrübesiz dispeçer alımı için başvuru şartlarını da resmi sitesinden yayınladı.

Müjdeleri peş peşe sıraladı! Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress yöneticileri ile görüştü!

Müjdeleri peş peşe sıraladı! Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress yöneticileri ile görüştü!

Dünya devi şirketlerden biri olan Türk Hava Yolları yeni pozisyon alımını paylaştı. Uçuş planları ile brifing paketlerinin oluşturulması ve ilgililere gerekli bilgileri vermesi için açılan pozisyon için tecrübeli ve tecrübesiz adaylar aranıyor.

14 Ekim'e kadar sürecek olan başvuruların başlangıç ve bitiş tarihi başvuracak kişiler tarafından merak ediliyordu.

THY DİSPEÇER İŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Türk Hava Yolları, tecrübeli veya tecrübesiz lisanslı dispeçer ilanını açtı. Başvurular 14 Ekim 2024 Pazartesi günü, saat 23:55’e kadar yapılabilecek. Kriterlerin uygunluk durumuna göre online olarak genel yetenek, İngilizce sınavı, video mülakat, online İngilizce Mülakatı, kişilik envanteri, yüz yüze İK ve iş birimi teknik mülakatları olarak süreç ilerleyecek.

İstanbul Havalimanı’nda çalışması beklenen adaylarda vardiyalı düzene uygunluk aranıyor.

DİSPEÇER NEDİR, NASIL OLUNUR?

Açılan pozisyonda beklenen görevler arasında uçuş planlamasında herhangi bir aksaklık olması halinde tespit etmek ve ilgili kişilerle önlemler almak, güncellenmiş olan dokümanların personele dağıtımını yapmak, operasyonlarda acil bir durum oluştuğunda sürecin devamlılığını sağlamak amacıyla üst birime bilgilendirme yapmak, uçuş tarifelerinin planlanma aşamasında zaman diliminde gerekli üst geçiş müsaadelerinin temini/değişikliği için ilgili birimler ile koordinasyon kurmak ve sisteme girişin yapmak yer alıyor.

THY DİSPEÇER İŞE ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre aranan kriterler ve şartlar şöyle duyuruldu:

"T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,

01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,

Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,

İyi derecede İngilizce bilen,

Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,

Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,

Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,

Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma arkadaşları arıyoruz."