Diyanet İşleri Başkanlığı öğretmen alımı başvuruları 31 Mayıs'a kadar devam edecek

23 May 2024 10:36 - Güncelleme : 23 May 2024 11:00

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 4 alanda toplam 35 öğretmen alınacağı duyuruldu.

Bu kapsamda açılan kadrolar ve başvuru tarihi ile şartları merak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre başvurular resmi internet sitesi üzerinden 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek.

Alım yapılacak alanlar ise şöyle:

Kur'an'-ı Kerim Öğretmeni: 10 kişi

Temel İslam Bilimleri Öğretmeni: 10 kişi

Arapça Öğretmeni: 10 kişi

PDR Öğretmeni: 10 kişi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak, (Dini Yükseköğrenim şartı aranan ünvanlar için)

4. Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen lisans bölümlerinden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

5. Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,

6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Eşdeğer kadrolar” başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan beşinci kademe ve üstü ünvanlarda çalışıyor olmak veya bu ünvanlarda müktesebi bulunmak,

7. Halen öğretmen ünvanında çalışıyor olmamak veya bu ünvanda müktesebi bulunmamak,

8. Erkek olmak.

633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A maddesinde yer alan “Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı ünvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmüne tabi olanlar bu sınava başvuru yapamayacaklardır.

Adaylar sadece bir alan için başvuru yapabileceklerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre sınavlar ise sözlü olarak Ankara'da yapılacak.