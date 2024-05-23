Diyanet duyurdu: 35 öğretmen alınacak
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 May 2024 10:35 - Güncelleme : 23 May 2024 10:36
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacağını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.
SÖZLÜ SINAV
Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı