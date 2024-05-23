Diyanet duyurdu: 35 öğretmen alınacak

23 May 2024 10:35 - Güncelleme : 23 May 2024 10:36

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

SÖZLÜ SINAV

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.