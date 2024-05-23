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Diyanet duyurdu: 35 öğretmen alınacak

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 May 2024 10:35 - Güncelleme : 23 May 2024 10:36
Diyanet duyurdu: 35 öğretmen alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

SÖZLÜ SINAV

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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