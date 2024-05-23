Son dakika! İzmir polisi bir çeteyi daha çökertti! Lakabı kertenkele, cezaevinden yönetiyordu

23 May 2024 08:40 - Güncelleme : 23 May 2024 09:58

İzmir’de düzenlenen “Mahzen-48” operasyonunda Elebaşılığını halihazırda cezaevinde bulunan “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

"HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUNLAR..."

"Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre operasyonun detayları şöyle:

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de operasyon düzenlendi.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve silahla tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

OPERASYON UNSURLARINA TEŞEKKÜR

Yerlikaya, paylaşımının son bölümünde, "Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.